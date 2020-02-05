رياضة | ليس ميسي.. صدمة جديدة في برشلونة بسبب نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس ميسي.. صدمة جديدة في برشلونة بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني وجماهير النادي صدمة قوية جديدة اليوم الأربعاء 5 فبراير بسبب واحد من نجوم الفريق.

إيقاف بيكيه وغيابه عن مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

وكان جيرارد بيكية مدافع نادي برشلونة قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الفريق ضد نادي ليفانتي الماضية في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتعتبر البطاقة الصفراء التي حصل عليها بيكيه في مباراة ليفانتي هي الخامسة له وبالتالي تم إيقافه وتأكد غيابه عن مباراة ريال بيتيس القادمة في الدوري الإسباني.

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رفض استئناف برشلونة بشأن بيكيه

وتقدم نادي برشلونة بإستئناف بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها جيرارد بيكية في مباراة ليفانتي لرفع الإيقاف عنه ولكن تفاجئ النادي برفض الاستئناف اليوم ليتأكد إيقاف اللاعب في المباراة القادمة.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي يوم الأحد القادم 9 فبراير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.