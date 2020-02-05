رياضة | القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في حسم صفقة جديدة للقلعة الحمراء أمس الثلاثاء بعد سفره سراً إلى المنصورة.

وسافر القيعي إلى المنصورة من أجل إنهاء صفقة حازم هاني مدافع فريق المنصورة ومنتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين المدير الفني للصغار الفراعنة.

Advertisements

وحصل النادي الأهلي عبر القيعي على توقيع حازم هاني مدافع نادي المنصورة ومنتخب الشباب تمهيداً للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

ووقع حازم هاني على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة 5 سنوات وأنهي القيعي التفاوض مع ناديه وخلال ساعات سينضم بشكل رسمي لفريق شباب النادي مواليد 2001.

وجاء ضم الأهلي لصفقة حازم هاني بترشيح من ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب خاصة أن اللاعب يملك إمكانيات فنية وبدنية رائعة تؤهله للعب للفريق الأول بالأهلي رغم أنه لم يتخطي حاجز الـــ19 عام.