رياضة | الأهلي يدرس نقل موقعة صن داونز إلى برج العرب ويطلب 50 ألف متفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس نقل موقعة صن داونز إلى برج العرب ويطلب 50 ألف متفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نقل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من ستاد السلام إلى برج العرب بالإسكندرية.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة ثأرية مع صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

ويلتقي الأهلي مع صن دوانز، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 28 أو 29 فبراير من الشهر الجاري.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يجهز خطاباً للجهات الأمنية يطلب فيه حضور 50 ألف مشجع لمواجهة الفريق الأحمر أمام صن داونز.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن ترحيب النادي بنقل المباراة، قائلاً:" لا مانع من نقل المباراة إلي برج العرب بالإسكندرية بدلاً من السلام ولكن بشرط موافقة الأمن على زيادة عدد الجماهير وإقامة المباراة بحضور 50 ألف مشجع".