رياضة | بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي والتي تقام في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

وشملت القائمة ١٨ لاعبا هم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

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خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - ولفريد كانون

خط الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس