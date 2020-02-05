رياضة | نهائي مبكر بين الزمالك والترجي بدوري الأبطال.. ماذا قدم الفريق التونسي فى دور المجموعات؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي مبكر بين الزمالك والترجي بدوري الأبطال.. ماذا قدم الفريق التونسي فى دور المجموعات؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 عن مواجهة صعبة لنادى الزمالك ضد فريق الترجي التونسي، فى مباريات دور ال 8 من البطولة الإفريقية، ليصبح هناك نهئي مبكر بين بطل دوري الأبطال الموسم الماضي وبين حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم السابق أيضًا.

تقام مباراة الذهاب على أرض مصر أحد أيام 28 أو 29 فبراير الجاري ثم يقام لقاء الإياب أحد أيام 6 أو 7 مارس المقبل.

وكان الترجي التونسي قد تصدر مجموعته التى كان يتواجد بها كل من الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري واي سي فيتا كلوب الكونغولي، وكان الفريق التونسي المتوًج باخر لقبين للبطولة صعد كأول للمجموعة برصيد 11 نقطة.

Advertisements

وكان الترجي قد حقق الفوز فى دور المجموعات على كل من الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين سجلهم انيس البدري والذى رحل عن الفريق فى يناير الماضي وابراهيم واتارا، ثم فوز على شبيبة القبائل بهدف سجله البدري ايضًا ثم تعادل سلبي امام فيتا كلوب الكونغولي ثم فوز بهدفين خارج الارض على فيتا سجلهم كل من حمدو الهوني وفوسيني كوليبالي ثم تعادل مع الرجاء بهدفين لكل فريق سجلهم عبد الرؤوف نبغيث وفادي بن شوق ثم خسارة بهدف فى اخر اللقائات امام شبيبة القبائل.

ويضم الترجي التونسي بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين أمثال الليبي حمدو الهوني جناح الفريق والمهاجم طه ياسين الخنيسي ولاعب الوسط فوسيني كوليبالي والحارس المُدعم بخبرات كبيرة معز بن شريفية.

ويذكر أن الزمالك والترجي سيتواجهان يوم 14 فبراير القادم على بطولة السوبر الإفريقي.