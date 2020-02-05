رياضة | تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز.. نهائي تاريخي ونتيجة قاسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز.. نهائي تاريخي ونتيجة قاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحبت اليوم بالقاهرة، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.

وسيصطدم النادي الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة بفريق صن داونز الجنوب أفريقي في تكرار لمواجهة نفس الدور في نسخة العام الماضي 2019.

وستكون مباراة الذهاب أحد يومي 28 و 29 فبراير في القاهرة، على أن يسافر الأهلي لبريتوريا أحد يومي 6 و 7 مارس المقبل.

وبالعودة لتاريخ مواجهات الطرفين، نجد أن النادي الأحمر تواجه مع بطل جنوب أفريقيا في 6 مواجهات، فاز الأهلي في ثلاث مواجهات، وتعادل في مناسبتين، وخسر مباراة واحدة مازالت عالقة في أذهان الجميع حتى الآن.

وإستطاع الأهلي إقتناص لقب مباشر من صن داونز، وكان ذلك في نهائي نسخة عام 2001، حين تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل منهما في بريتوريا، ورد الأهلي بثلاثية في العودة، وهو أكبر فوز للأهلي على صن داونز.

ويرصد لكم الخليج 365 الرياضي، التاريخ الكامل لمواجهات الأهلي وصن داونز.

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2001- رأسية عبد الحفيظ وهاتريك بيبو

كانت أولى مواجهات الطرفين في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في بريتوريا، وتعادل الأهلي بهدف لهدف، سجل هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ.

وتغلب الأهلي بسهولة خلال لقاء العودة بثلاثية دون رد، سجلها النجم الكبير خالد بيبو، ليحسم الأهلي لقبه الثالث في البطولة بعد غياب 14 عاماً.

2007- ريمونتادا صن داونز

تقابل الفريقان في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007، وتعادل الفريقان مجدداً في بريتوريا بهدفين لهدفين، بعد أن كان الأهلي متقدماً محمد بركات وأمادو فلافيو، وتغلب الأهلي بسهولة في القاهرة بعدفين نظيفين.

2019- خماسية قاسية

أوقعت قرعة ربع النهائي الطرفين في نسخة العام الماضي 2019، وخسر الأهلي بنتيجة هي الأثقل في تاريخه الافريقي، حين سقط بخماسية دون رد في الذهاب، وتغلب الأهلي في الإياب بهدف نظيف سجله وليد أزارو.