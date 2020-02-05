رياضة | مواعيد مباريات الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، على فعاليات قرعة دوري أبطال أفريقيا لدور الثمانية، والتي أجريت في القاهرة، لذلك نعرض لكم مواعيدها في التقرير التالي.

وشهدت النسخة الأقوى لبطولة دوري أبطال أفريقيا مواجهات نارية، حيث يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في سيناريو مكرر للنسخة الماضية، والتي شهدت حينها خسارة مذلة للمارد الأحمر في مباراة الذهاب بخمسة أهداف، لذفلك لم يتمكن من تعويض الخسارة في الإياب بفوزه بهدف نظيف.

وفي واقعة طريفة، يلتقي الزمالك مع نظيره الترجي، ليصطدم الفريقان في ثلاثة مواجهات خلال أقل من شهر، حيث سيلتقي الفريقان في مواجهة السوبر الأفريقية في الشهر الجاري، قبل أن يصطدما سويا في مباراتي دور الثمانية بالبطولة الأفريقية.

وفي مواجهة قوية مرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي مع نظيره النجم الساحلي التونسي، في مباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين.

وجاءت المواجهات النارية في دور الثمانية كالتالي:

الرجاء المغربي x مازيمبي الكونجولي

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الزمالك x الترجي التونسي

الوداد المغربي x النجم الساحلي التونسي

الأهلي x صن داونز الجنوب أفريقي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونجولي مع الفائز من لقاء الزمالك والترجي التونسي.

بينما يواجه الفائز من مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي مع الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ستقام مباريات الذهاب أحد يومي 28 و29 فبراير الجاري، بينما تقام مباراتي الإياب يومي 6 و7 مارس المقبل.