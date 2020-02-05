رياضة | مفاجأة.. 3 أندية من المحتمل أن ينضم لهم ميسي حال رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. 3 أندية من المحتمل أن ينضم لهم ميسي حال رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت بعض التقارير الصحفية الإسبانية إلى الأندية التي من المحتمل أن ينضم لها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في حالة رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المحتمل أن يرحل ميسي عن صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري بسبب كثرة الخلافات مع إدارة النادي في الفترة الأخيرة.

ويحاول نادي برشلونة حاليا تجديد عقد ميسي ولكن اللاعب يرفض ذلك حتى الآن ويضع العديد من الشروط للموافقة على تجديد عقده.

الأندية المحتمل أن ينضم لها ميسي في حالة رحيله عن برشلونة

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وكشفت صحيفة "مانشستر إيفينيج نيوز" البريطانية أنه من المحتمل أن ينضم ليونيل ميسي إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أظهر رغبة كبيرة في ضمه مقابل مبلغ مالي ضخم جدا في حالة رحيله عن البارسا في نهاية الموسم.

ولكن أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن البند الموجود في عقد ميسي مع برشلونة والذي يسمح له بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم مجانا لا يتيح له الانضمام إلى أحد أندية أوروبا.

كما ذكرت الإذاعة أنه من المحتمل أن ينضم ميسي في هذه الحالية إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه ديفيد بيكهام أو إلى ناديه القديم نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

مشاركات ليونيل ميسي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 23 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 17 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.