رياضة | مواجهة صن داونز بين الفأل الخير والسيئ للأهلي.. المارد الأحمر يسعى للانتقام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة صن داونز بين الفأل الخير والسيئ للأهلي.. المارد الأحمر يسعى للانتقام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت مساء اليوم الأربعاء قرعة الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أوقعت القرعة الأهلي في مواجهة قوية مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي.

ويسعى المارد الأحمر للثأر من هزيمته من الفريق الجنوبي إفريقي ورد الدين له بعدما أطاح به في البطولة الماضية من نفس الدور بعدما تفوق عليه ذهاب في جنوب إفريقيا بخمسة أهداف نظيفة، وخسر في القاهرة بهدف نظيف.

وستكون المواجهتين المقبلتين بمثابة اختبار قوي للمارد الأحمر لرد الدين والثأر من الفريق الجنوبي إفريقي.

ونستعرض في هذا التقرير موقف النادي الأهلي من مواجهاته أمام صن دوانز وهل سيكون الفريق الجنوب إفريقي فأل خير أو فأل سيئ :-

التقى الأهلي مع فريق ماميلودي صن داونز في 6 مباريات سابقة ببطلولة دوري أبطال إفريقيا.

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كفة الفريق الأحمر هي الأرجح حتى الآن حيث فاز في 6 مباريات فاز 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة والتي كانت بخمسة أهداف دون رد.

- المباراة الأولى بين الفريقين، كانت في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال — نسخة 2001، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. وكان سيد عبد الحفيظ، صاحب هدف التعادل للأهلي، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها خالد بيبو.

- وإلتقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، إذ أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، سجل للأهلي كلٌ من؛ محمد بركات، وأمادو فلافيو، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-0.

- التقى الفريقان أيضا في مباراتين في شهر إبريل الماضي حيث حقق صن دوانز الفوز في المباراة الأولى على ملعبه بخماسية نظيفة، بينما فاز الأهلي إيابًا في المباراة الثانية بهدف نظيف، وتأهل الفريق الجنوب إفريقي لنصف النهائي.

وبالنظر إلى حال مواجهات الفريقين نجد أن الفريق الجنوب إفريقي فأل خير للأهلي لكنه كان فأل سيئ في مرة وحيدة في النسخة الماضية من البطولة.