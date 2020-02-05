رياضة | تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي.. بشرى سارة للأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي.. بشرى سارة للأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منذ قليل، عن منافس الزمالك في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت قرعة دور الثمانية، اليوم الأربعاء الخامس من فبراير، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وتأهل 8 فرق لهذا الدور ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط مع فريق الترجي التونسي، صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، تاريخ مواجهات الزمالك أمام الترجي التونسي.

تفوق نسبي للفارس الأبيض على بطل تونس

تقابل الزمالك مع الترجي التونسي في بطولات إفريقيا 6 مرات، حقق الفارس الأبيض الفوز في مرتين وفاز بطل النسخة الماضية مرة واحدة، بينما حسمت نتيجة التعادل في ثلاث مواجهات.

وأحرز الزمالك 6 أهداف في شباك بطل تونس، وسجل الترجي نفس عدد الأهدف في شباك الفارس الأبيض.

أولى المواجهات القارية بين الفريقين "ذكري سعيدة لجمهور الترجي"

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وكانت أول المواجهات القارية بين الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994 وتعادلا في القاهرة بدون أهداف، قبل أن يفوز الترجي إيابًا 3 / 1 ويحصد أول ألقابه الإفريقية.

أخر ألقاب الفارس الأبيض الإفريقية

وتقابل الزمالك مع الترجي مرة ثانية في دور المجموعات من نسخة 2002 التي توج بها الأبيض، وتعادل الفريقان ذهابا 1/1، قبل أن يفوز أبناء ميت عقبة إيابا بهدف دون رد.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين

بينما آخر المواجهات بين الفريقين كانت في دور المجموعات لنسخة عام 2005، حيث تعادلا ذهابا 1/1، أحرز لبطل تونس معين الشعباني المدير الفني الحالي للفريق، وسجل للأبيض محمد عبد الواحد، بينما فاز الزمالك إيابا 2 / 1، بهدفي جونيور وحازم إمام، بينما سجل للترجي فرانك أوليفيرا.

بعيدا عن المواجهات الأفريقية.. تفوق واضح للزمالك

والتقى الزمالك مع الترجي مرتين في دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الأبيض في المناسبتين، حيث انتصر ذهابا بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا في تونس بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والترجي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي أحد أيام 28 أو 29 فبراير الجاري في القاهرة. بينما تقام مباراة الأياب أحد ايام 6 أو 7 مارس في تونس.