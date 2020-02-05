رياضة | طريق محفوف بالمخاطر للأهلي والزمالك حتي نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريق محفوف بالمخاطر للأهلي والزمالك حتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، عن مواجهة نارية للأهلي مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا، بينما أوقعت القرعة الزمالك في صدام قوي مع فريق الترجي التونسي (حامل لقب) النسخة الماضية من البطولة.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف فريق النجم الساحلي "متصدر" المجموعة بـ 12 نقطة، بينما صعد الزمالك كـ"وصيف" للمجموعة الأولي برصيد 9 نقاط خلف مازيمبي "متصدر" المجموعة برصيد 15 نقطة.

وجاءت نتائج قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا كاملة كالتالي:

• الأهلي × صن داونز (جنوب إفريقيا)

• الرجاء (المغرب) × مازيمبي (الكونغو)

• الزمالك (مصر) × الترجي (تونس)

Advertisements

• الوداد (المغرب) × النجم الساحلي (تونس)

تقام مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 28، 29 فبراير على ملعب أندية التصنيف الثاني، بينما تقام مباريات الإياب يومي 6، 7 مارس على أرض أندية التصنيف الأول.

قرعة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا:

- الفائز من (الرجاء × مازيمبي) يواجه الفائز من (الزمالك × الترجي)

- الفائز من (الأهلي × صنداونز) يواجه الفائز من (النجم الساحلي × الوداد)

وتقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يومي 1، 2 مايو المقبل، بينما تقام مباريات الإياب 8، 9 مايو، على أن يلتقي الفائزين من المباراتين في المباراة النهائية يوم 29 مايو المقبل.