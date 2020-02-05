رياضة | أبرزها صن داونز.. 6 مواجهات نارية للأهلي في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها صن داونز.. 6 مواجهات نارية للأهلي في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة نارية للنادي الأهلي حيث يصطدم ممثل مصر مع نظيره صن داونز .

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي العديد من المباريات القوية خلال شهر فبراير الجاري سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الدوري الممتاز أو السوبر المصري بالإمارات.

واستهل النادي الأهلي مشواره في شهر فبراير الجاري بمباراة الهلال السوداني أمس السبت في الجولة الختامية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي إيجابياً مع الهلال السوادني بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليصعد كمركز ثاني عن مجموعته بعد النجم الساحلي المتصدر.

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وفيما يلي مباريات الأهلي في شهر فبراير:

يخوض فريق الأهلي مباراة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل 6 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش يوم الإثنين 10 من فبراير الجاري، في الدوري المصري.

ويخوض الأهلي مباراة قوية أمام المصري البورسعيدي مساء الجمعة 14 من فبراير الجاري، في الدوري المصري.

فيما يتقابل الأهلي مع الغريم التقليدي الزمالك بالإمارات يوم 20 فبراير الجاري بمباراة كأس السوبر المصري، ثم يعود الأهلي لمواجهة الزمالك من جديد يوم 24 من فبراير الجاري في لقاء القمة المؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري.

ثم يخوض فريق الأهلي مباراتي الذهاب والعودة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في نهاية فبراير الجاري ويتقابل في العودة مطلع مارس المقبل.