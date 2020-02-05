رياضة | خاص.. صن داونز عن مواجهة الأهلي: الخماسية التاريخية لن تتكرر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. صن داونز عن مواجهة الأهلي: الخماسية التاريخية لن تتكرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الافريقي، على مواجهة الأهلي المرتقبة في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد علي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" أعتقد أن نتيجة 5-0 لن تتكرر تاني، خاصة بعد تدعيم الأهلي لصفوفه، مؤكدا أن كلا الفريقين هيعملوا خلال الفترة القادمة للفوز بتلك المباراة.

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وأكد علي، أن موسيماني المدير الفني لصن داونز، حريص على اللعب مرة أخرى في كأس العالم للأندية بعد أن لعب نسخة عام 2016.

وتقام مباراة الذهاب لربع النهائي على ملعب الأهلي أحد يومي 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملعب فريق صن داونز أحد يومي 6 أو 7 مارس.

