رياضة | موعد مباراتي الزمالك ضد الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا (ذهابًا وإيابًا)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الزمالك ضد الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا (ذهابًا وإيابًا) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مراسم سحب قرعة دو الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2020 والمقامة في مدينة السادس من أكتوبر.

الفريق المتأهلة لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

وتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا كل من "الزمالك والأهلي ومازيمبي والترجي والوداد والرجاء وصن داونز والنجم الساحلي".

الزمالك يواجه الترجي في بطولة دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

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وأسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء 5 فبراير عن مواجهة نادي الزمالك لنظيره نادي الترجي التونسي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل كثاني المجموعة الأولى من مجموعة دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط بينما تأهل نادي الترجي كأول المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والترجي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

وستقام مباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين نادي الزمالك ونظيره نادي الترجي أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري في القاهرة.

بينما تقام مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين نادي الترجي ونادي الزمالك أحد يومي 6 أو 7 مارس في تونس.