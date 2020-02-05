رياضة | موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (ذهابًا وإيابًا)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (ذهابًا وإيابًا) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة قوية للنادي الأهلي، والتي أقيمت اليوم بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وأوقعت القرعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان النادي الأهلي، حقق الصعود لدور الثمانية عقب احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر أوقعت القرعة نادي الزمالك، في مواجهة صعبة ضد الترجي الرياضي التونسي.

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واحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الأولي خلف مازيمبي الكونغولي صاحب صدارة المجموعة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الأهلي ضد ذهابًا وإيابًا من خلال التقرير الآتي:-

تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، أحد أيام 28 أو 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في جنوب إفريقيا أحد أيام 6 أو 7 مارس المقبل.