اونلاين | بث حي.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم بتاريخ 2020/02/05 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم بتاريخ 2020/02/05 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون مع فريق حرس الحدود والتي ستقام اليوم الأربعاء 5 فبراير KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق حرس الحدود في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

جول كورة ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الانتصار والعودة لهذا الطريق بعد تعادله في الجولة الماضية مع فريق حرس الحدود بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي KOORA LIVE وفقد نادي الزمالك العديد من النقاط هذا الموسم في بداية بطولة الدوري العام KOORAHD.

كورة أونلاين وينتظر نادي الزمالك منافسه في دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في القرعة التي ستجرى بعد قليل في القاهرة KOORA STAR حيث سيواجه الزمالك أحد أندية النجم الساحلي التونسي، وصن داونز الجنوب افريقي، والترجي التونسي وهم متصدرين الثلاث مجموعات الأخرى YALA KOORA.الزمالك حرس الحدود الساعة 7.30 علي قناة 5