اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم time sport بث مباشر مباراة الزمالك| يلا zamalek مشاهدة هدف شيكابالا | لايف مباراة الزمالك تايم سبورت المفتوحة

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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد مساء اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، YALLA SHOOT الزمالك يستضيف حرس الحدود، بالدوري العام.

كورة ستار، حيث يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز والتقدم نحو المراكز الأولى في جدول الترتيب، أملًا في اللحاق بالمنافسة KORA STAR الزمالك يبحث العودة للمنافسة على اللقب المحلي.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، لاستغلال الحالة المعنوية للاعبين عقب التأهل من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مؤخرًا، كورة حصري الزمالك يلعب مباراة الحدود من أجل الحصول على ثلاث نقاط واحتلال المركز الثالث، KORA7ASRY، الحدود ضيفًا على الزمالك بملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة وادي الزمالك ضد حرس الحدود بالدوري العام

وتُقام مباراة الزمالك ضد الحدود، اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك بالدوري العام

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الزمالك ضد الحدود، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، KORA GOAL الزمالك يستضيف حرس الحدود بالدوري.

لايف شووت حيث يدخل فريق الزمالك مباراته أمام حرس الحدود وهو محتلًا المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة، LIVE SHOOT الزمالك يبحث عن الفوز أمام الزمالك.

كورة أونلاين، حيث يدخل حرس الحدود المباراة، بقيادة طارق العشرين المدير الفني، وهو طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأبيض للتقدم إلى منتصف الجدول، KORA ONLINE الحدود ضيفًا على الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، عبر كورة فور جول، بموقع الخليج 365 الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.الزمالك حرس الحدود الساعة 7.30 علي قناة 5