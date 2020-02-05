اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport HD Live HD بث مباشر قناة اون سبورت يلا شوت الزمالك YouTube

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يلاقي الزمالك نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويقام اللقاء بين الزمالك وحرس الحدود عند الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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وكان الزمالك في آخر لقاء له قد تعادل سلبيًا أمام أول أغسطس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star

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بينما خسر حرس الحدود في آخر لقاء له ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف أمام أسوان.

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ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 7 لقاءات وخسر لقائين وتعادل في 4 آخرين، وسجل لاعبوه 18 هدف ودخل مرماه 10 أهداف.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot

ويتواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة 5 مواجهات، وسجل 12 هدف ودخل مرماه 11 آخرين.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتبث المباراة التي تجمع بين الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.