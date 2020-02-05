انت الان تتابع إيجالو يقول إنه وافق على خفض راتبه لتحقيق حلمه باللعب مع يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجم النيجيري المخضرم أوديون إيجالو

قال المهاجم النيجيري المخضرم أوديون إيجالو إنه وافق على خفض راتبه لتحقيق حلم الانضمام لنادي طفولته مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظفر يونايتد بخدمات إيجالو قبل غلق باب الانتقالات في 31 يناير كانون الثاني حيث تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما معارا من شنغهاي شينهوا بعد اخفاقه في التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند.

وسجل إيجالو 16 هدفا في 35 مباراة مع نيجيريا قبل اعتزاله دوليا عقب حصوله على الحذاء الذهبي في كأس أمم افريقيا 2019 وسبق له اللعب مع واتفورد قبل الانتقال إلى الصين لكنه قال إن الانضمام إلى يونايتد حلم تحول إلى حقيقة.

وأبلغ موقع يونايتد ”كان انتقالا دراميا. اتصل بي وكيل أعمالي قبلها بيوم وقال إن يونايتد وبعض الأندية الأخرى أبدت رغبتها في التعاقد معي. قلت له ركز على يونايتد لو كان الأمر ممكنا“.

وتابع ”في الساعة 11 مساء في شنغهاي اتصل بي وكيل أعمالي قائلا إن يونايتد يرغب في ابرام التعاقد.. لم أنم ليلتها.

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”تعين التوقيع على أوراق كثيرة والتفاوض. في الوقت ذاته كانت أندية أخرى تتصل بي وترغب في التعاقد معي لكني أبلغت وكيل أعمالي برغبتي في الانتقال إلى يونايتد.

”قال لي يتعين عليك الموافقة على خفض راتبك للانتقال إلى يونايتد. أجبته بأن هذا الأمر لا يهمني وان كل ما أرغب فيه هو الانضمام ليونايتد“.

وأضاف إيجالو انه يشجع يونايتد منذ طفولته وأن أمه بكت حين علمت بانتقاله إلى العملاق الانجليزي.

وتابع ”اتصلت بوالدتي. بكت من الفرحة. قالت لي لقد حققت حلمك أخيرا وأنا سعيدة من أجلك. السعادة لا تسعني بهذا التعاقد“.

ويحتل يونايتد المركز السابع متأخرا بست نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.