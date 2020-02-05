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ميسي ينتقد أبيدال ويطالبه بتسمية المتخاذلين في برشلونة

حث الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ميسي مديره الرياضي الفرنسي إريك أبيدال على "تحمل مسؤولياته" بعد تصريحات للأخير حول ظروف إقالة المدرب أرنستو فالفيردي أزعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

كتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفحته على أنستاغرام ردا على المدير الرياضي لفريق برشلونة إريك ابيدال، الذي قال في تصريح صحفي إن "الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين" عن فالفيردي الذي اقيل وعُيِّن بدلا منه كيكي سيتيين.

وكتب ميسي يقول "بصراحة لا أحب هذا النوع من الأشياء، لكن أعتقد ان الجميع يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضا يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم".

وتابع ميسي (33 عاما)، الذي نادرا ما يطلق تصريحات هجومية، بالقول: "في النهاية، أعتقد أنه عندما نتحدث عن اللاعبين (بهذه الطريقة)، يجب أن نذكر الأسماء، وإلا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الأمر شائعات غير مؤكدة".

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وكان أبيدال، مدافع برشلونة السابق ومديره الرياضي راهنا، قد شرح في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الثلاثاء أسباب اقالة فالفيردي في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي. وقال أبيدال "كان العديد من اللاعبين غير راضين ولا يعملون كثيرا، وكانت هناك مشكلة تواصل داخلي. العلاقة بين اللاعبين والمدرب كانت دوما جيدة، لكن بعض الأمور أشعر بها كلاعب سابق. أبلغت النادي بما أشعر، وتعيّن اتخاذ قرار".

وفي المقابلة عينها، قال أبيدال (40 عاما) الذي يشغل منصب المدير الرياضي في برشلونة منذ عام 2018 إن النادي الكاتالوني يعمل على تمديد عقد ميسي "بدأت المفاوضات مع الرئيس (جوسيب ماريا بارتوميو) وأوسكار غراو (المدير التنفيذي)، وتكمن الفكرة في توقيع عقد أطول من تمديد سنوي بسيط".

وتابع "أتوقع أن نصل إلى اتفاق مع ليو (ميسي) لأنه يعرف أن برشلونة بحاجة إليه... نحن كنادٍ، نحاول جعله أكثر سعادة، ولجعله أكثر سعادة يجب أن يحصل على زملاء جيدين، مجموعة أكثر قوة وراحة، وقبل أي شيء حصد الألقاب".

يشار إلى أن برشلونة قد تنازل عن صدارة الدوري المحلي لغريمه ريال مدريد، ويبتعد عنه راهنا بفارق 3 نقاط بعد مرور 22 مرحلة على بداية الدوري الإسباني.