شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملعب إشبيلية يستضيف نهائي كأس اسبانيا حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 ذكر ​الاتحاد الإسباني لكرة القدم​ أن ملعب "​كارتوخا​" في ​إشبيلية​ سيستضيف المباراة النهائية لمسابقة ​كأس ملك إسبانيا​ في 18 نيسان وفي النسخ القادمة حتى العام 2023.

وأعلن الاتحاد في بيان "ملعب كارتوخا في إشبيلية سيكون مسرحا لنهائي كأس الملك الذي سيقام في 18 نيسان". واضاف البيان "تم اختيار ملعب العاصمة الأندلسية، الذي يتسع لأكثر من 57 ألف متفرج، ليكون المكان المناسب لاستضافة المباريات النهائية الأربع التالية لكأس الملك من قبل لجنة المسابقة، التي عقدت اليوم (الأربعاء) في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

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