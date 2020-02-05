صراع تونسي مصري.. ومواجهة ثأرية للأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

نقدم لكم نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.



وللمرة الأولى تضم الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج بالبطولة، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة خلال الأدوار المقبلة للمسابقة.

الأندية صاحبة المراكز الأولى في دور المجموعات بدوري الأبطال: الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - صن داونز الجنوب أفريقي - النجم الساحلي التونسي.

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الأندية صاحبة الوصافة في دور المجموعات بدوري الأبطال: الرجاء البيضاوي المغربي - الزمالك المصري - الوداد البيضاوي المغربي - الأهلي المصري.

نتيجة القرعة: الأهلي المصري صن داونز الجنوب إفريقي الرجاء البيضاوي المغربي مازيمبي الكونغولي الزمالك المصري الترجي التونسي الوداد المغربي النجم الساحلي التونسي

سيواجه الفائز من الرجاء ومازيمبي المنتصر من الزمالك والترجي، فيما سيقابل الفائز من الأهلي وصن داونز نظيره من مواجهة الوداد والنجم الساحلي.

ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، فيما توج منافسه التقليدي الزمالك باللقب 5 مرات، متساويا مع مازيمبي.

وحصل الترجي على اللقب 4 مرات من بينها لقبي النسختين الماضيتين، في حين فاز الرجاء بالبطولة 3 مرات والوداد مرتين، وتوج النجم الساحلي وصن داونز باللقب مرة واحدة.