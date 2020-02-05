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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة تنافس كبير ومثير بين المتسابقين في بطولة «طواف السعودية 2020» للدراجات الهوائية التي انطلقت منافساتها في الرياض الاثنين، وتستمر حتى بعد غد، بإشراف الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بالاتحاد السعودي للدراجات، وتحت مظلة الاتحاد الدولي uci.



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