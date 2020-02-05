5 مقومات تدعم السعودية لاستضافة كأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري الدمام

فيما جهزت السعودية ملفها الكامل لاستضافة كأس آسيا 2027، كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أنه سيتم بناء ملاعب جديدة وتطوير المنشآت الحالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة. وقال مراقبون إن 5 مقومات رئيسة ستدعم الملف السعودي للفوز بالتنظيم.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن ملف تنظيم كأس آسيا تم العمل عليه منذ تولي اتحاد الكرة مهامه الرسمية، لافتا إلى أن «الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة رسم خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة».

وأوضح أن المملكة تملك سجلا حافلا وإرثا فنيا كبيرا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، وسيكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة. وأشار إلى أنه سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة للسعودية لتحقيق الهدف المنشود.

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ملف عراقي أردني

ويراقب الاتحاد السعودي لكرة القدم الدول الأخرى التي بدأت في تجهيز ملفاتها، حيث كشف رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود عن عزمهم التقدم بطلب مشترك مع الأردن لاستضافة نهائيات أمم آسيا 2027 ضمن خطة البلدين لاستضافة هذا الحدث القاري.

مقومات تدعم السعودية

نجاح المملكة في استضافة عدد من المناسبات والبطولات في العامين الماضيين. توفر الإمكانات المالية في ظل الدعم الحكومي اللامحدود الذي يجده القطاع الرياضي. تطور مستوى الدوري السعودي الذي يعد من أقوى وأبرز الدوريات في القارة الآسيوية. توفر عدد من المنشآت الرياضية والملاعب لاستضافة كأس آسيا بعد قرار الزيادة لأربعة وعشرين منتخبا. الفترة الزمنية بين آخر استضافة للسعودية عام 2008 حين استضافت بطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما بالدمام.

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