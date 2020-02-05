شكرا لقرائتكم خبر

10 أيام على انطلاق كأس العرب للشباب في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

10 أيام وتنطلق كأس العرب للشباب في كرة القدم بمشاركة 16 منتخبا، في الرياض والدمام والخبر، خلال الفترة من 17 فبراير الحالي حتى 5 مارس المقبل، والتي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة.

وتتأهب السعودية لاحتضان منافسات النسخة السادسة، بعد فترة غياب دامت 8 سنوات، بأكبر عدد للمنتخبات المشاركة للمرة الأولى في تاريخ البطولة العربية، وبمشاركة جديدة لأول مرة لمنتخبي مدغشقر والسنغال.

وتستعيد الذاكرة العربية 5 نسخ سابقة للبطولة لهذه الفئة العمرية، حيث يعد المنتخب المغربي الأكثر تتويجا بها في مناسبتين، تليه منتخبات العراق والسعودية وتونس بواقع مرة واحدة لكل منهم، إذ انطلقت البطولة للمرة الأولى تحت مسمى «كأس فلسطين للشباب»، ثم تغير الاسم إلى «كأس العرب»، إذ أقيمت النسخة الأولى في ضيافة المغرب عام 1983، وحسم المنتخب العراقي اللقب لمصلحته بعد الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية، بينما احتضنت الجزائر ثاني نسخ البطولة بعد عامين، وخسر منتخبها المباراة النهائية أمام شقيقه السعودي، الذي عوض خسارته في نهائي 1983 وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد أربع سنوات، استضافت العراق منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، ونجح منتخبها في بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام المغرب، فيما توقفت منافسات البطولة لفترة طويلة، واستؤنفت عام 2011 بالنسخة التي أقيمت في المغرب، ونجح خلالها أصحاب الأرض في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على السعودية في الدور النهائي.

Advertisements

وفي العام التالي مباشرة (2012)، أقيمت المسابقة في ضيافة الأردن، وبلغ منتخبا تونس والسعودية المباراة النهائية، غير أن المنتخب التونسي حسم اللقب للمرة الأولى.

الدول المشاركة في كأس العرب للشباب:

المجموعة الأولى:

العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

المجموعة الثانية:

المغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر.

المجموعة الثالثة:

السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: