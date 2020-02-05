ميسي لإبيدال: كن صريحا.. وأخبرنا من أقال فالفيردي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برشلونة

رد نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، على تصريحات مدير الكرة إريك إبيدال بشأن إقالة أرنستو فالفيردي وأن القرار اتخذ بناء على أسباب، بينها رأي لاعبي الفريق فيه.

وكتب النجم الشهير «32 عاما» على انستقرام في وقت متأخر مساء أمس الأول «بأمانة لا أحب أن أفعل مثل هذا الشيء، ولكني أعتقد أن على كل واحد أن يضطلع بواجباته، فاللاعبون عليهم أن يهتموا بما يحدث في الملعب، ونحن أول من يعترف عندما لا نلعب بشكل جيد».

وأضاف ميسي أنه من جهة أخرى على القيادة الرياضية أن تكون على وعي بمسؤوليتها «وأن تضطلع بالدرجة الأولى بالمسؤولية حيال القرارات التي تتخذها».

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وصاغ ميسي كلامه بصورة أكثر وضوحا قائلا «عندما يتحدث المرء عن لاعبين فعليه أن يذكر أسماء، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يلوث اسم كل لاعب وينشر إشاعات لا تتوافق مع الحقيقة».

يشار إلى أن ميسي زامل إبيدال، لاعب الدفاع، في صفوف برشلونة في الفترة من 2007 حتى 2013.

وبحسب تقرير لمحطة تلفزيون «آر إيه سي 1»، يعتقد أن جوزيب بارتوميو، رئيس برشلونة، استدعى إبيدال إلى اجتماع أزمة أمس.

وكان برشلونة أقال فالفيردي في يناير الماضي بعد خسارة الفريق في مباراة السوبر الإسباني، وفي أعقاب ذلك صرح إبيدال لصحيفة «سبورت» الإسبانية بأن «الكثير من اللاعبين كانوا غير سعداء معه ولم يعملوا معه بشكل جيد، كما أنه كانت هناك مشاكل في التواصل الداخلي بين اللاعبين وفالفيردي».