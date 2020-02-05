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شالكة يحقق في إساءة عنصرية لتوروناريجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أعلن نادي شالكة الألماني أمس أنه فتح تحقيقا في ادعاءات تعرض جوردان توروناريجا، لاعب هرتا برلين، لإساءات عنصرية خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس ألمانيا.

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وتغلب شالكة على ضيفه هرتا برلين 3 / 2 مساء أمس الأول في مباراة استمرت لوقت إضافي ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة الكأس.

وأكد شالكة أنه يتعامل مع ادعاءات توروناريجا «بجدية شديدة»، بالتعاون مع الشرطة المحلية وخدمات الأمن ومصادره الداخلية، وذكر مجلس إدارة نادي شالكة في بيان «لا تسامح إزاء مثل هذا السلوك، سنفعل ما بوسعنا للوصول إلى من تسببوا في ذلك، وسنفرض عقوبات».

وأضاف «مثل هذا السلوك لا ينتهك فقط القواعد والمبادئ في استاد شالكة، وإنما يتعارض أيضا مع جميع ما لدينا من قيم. سنرد بفرض عقوبات وسنقدم تقريرا بشأن الأحداث وفقا لذلك».