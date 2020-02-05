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بريشيا يطرد كوريني مرتين خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

أعلن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم أمس إقالة المدرب إيجينيو كوريني من منصب المدير الفني للفريق، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وأشار النادي، الذي يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإيطالي ويواجه خطر الهبوط، إلى أنه بصدد تعيين مدير فني جديد.

وكان كوريني قاد بريشيا للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في مايو 2019، لكنه أقيل بعد 11 مرحلة من منافسات الدوري هذا الموسم، وتولى فابيو جروسو منصب المدير الفني خلفا له. وبعد الهزيمة في أول ثلاث مباريات تحت قيادته، رحل جروسو عن المنصب، ليعود كوريني لقيادة الفريق في أوائل ديسمبر. وحصد بريشيا 15 نقطة فقط في 22 مباراة خاضها حتى الآن في الموسم الحالي للدوري.