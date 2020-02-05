شكرا لقرائتكم احمد مرتضى منصور لـ "الخليج 365": توقعت نقابل صن داونز والأهلي يواجه الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال احمد مرتضى منصور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ، في تصريح خاص لـ الخليج 365 : كنت متوقع نقابل صن داونز والاهلي يواجه الترجي، مضيفا : حاجة كويسة نشاهد فريقين كبار زي الترجي والزمالك ونتمنى التوفيق لقريقنا في الثلاث كواجهات امام العملاق التونسي في السوبر الافريقي ودوري الابطال.
واعرب منصور عن تمنيه بوصول فريق الزمالك لنصف النهائي وبعدها نتحدث عن المباريات المقبل.
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