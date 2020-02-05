شكرا لقرائتكم دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي يواجه الفائز من النجم والوداد في نصف النهائي حال تخطيه صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت مساء اليوم الأربعاء قرعة دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، فيما يواجه الزمالك، فريق الترجى التونسى حامل اللقب.

وسيواجه الفائز من مواجهة الأهلى وصن داونز الفائز من مواجهة الوداد والنجم الساحلى فى الدور نصف النهائى، فيما سيواجه الفائز من مواجهة الزمالك والترجى مع الفائز من مواجهة مازيمبى والرجاء المغربى.

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ويتواجد فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلي وصن داونز والترجى، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائى على ملاعب أندية التصنيف الثانى أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومى 6 أو 7 مارس.

وتتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجى والنجم في التصنيف الأول وبالتالى لن يلتقيا فى الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلى والزمالك في التصنيف الثانى والوداد والرجاء فى الثانى أيضًا.