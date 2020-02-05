شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم على الحرس بهدفين في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق الزمالك الشوط الأول امام نظيره حرس الحدود، متقدما بهدفين دون رد، سجلهما محمود علاء وبن شرقي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.

ودخل الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر في خط الوسط، أشرف بن شرقى في خط الهجوم"، فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود كلاً من:" محمد عواد، محمد حسن، محمد عبد الغني، عمر السعيد، مصطفى فتحى، محمد عنتر، عبد الله جمعة".

بينما دخل حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من:" أحمد السعدني في حراسة المرمى، عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو في خط الدفاع، مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة في خط الوسط، أنطونى لوكاسا توني في خط الهجوم"، يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:"سامح على، محمد عبد الفتاح تاحا، أيوب بن مشارك، إبراهيم كونيه، يوسف بيبو، تونى جوميز، أحمد شرويدة".

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بدأ حرس الحدود، المباراة، مهاجماً الزمالك في محاولة للمباغتة وحصل لاعبو الحدود على ركلة ركنية أولى في الدقيقة 2 ولكن نفذها مصطفى جمال إلى خارج حدود الملعب ونجح الزمالك في استعادة السيطرة سريعاً على أحداث المباراة من خلال وسط ملعبه في محاولة للهجوم عن طريق انطلاقات المغربى محمد أوناجم في الجبهة اليمنى وسط محاولات متبادلة بعد ذلك بين الفريقان وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 9 بداعى دفع المغربى أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء من جانب عبد الله جمعة عواض لاعب حرس الحدود ليتقدم محمود علاء لتنفيذ الكرة وسددها في شباك السعدنى حارس الحدود ليسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 10 ثم تقدم لاعبو حرس الحدود للهجوم في محاولة لإدراك التعادل دون جدوى.

فى الدقيقة 25، حرم القائم، جريندو من تسجيل هدف رائع لحرس الحدود ووسط ضياع التعادل رد الزمالك بهجمة منظمة سريعة مع تحرك زيزو الذى مرر إلى بن شرقى داخل منطقة الجزاء ليحول الكرة عرضية على رأس زيزو الذى حولها فى شباك حرس الحدود لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه وسط استمرار تحركات بن شرقى لزيادة التقدم، ثم مرت الدقائق وسط سيطرة نسبية لحرس الحدود فى محاولات لتقليص الفارق ولكن نجح الزمالك فى إنهاء الشوط الأول متقدماً بالثنائية التى سجلها علاء وزيزو.

تاريخيًا تشير لغة الأرقام إلى تفوق الزمالك على حرس الحدود، إذ التقى الفريقان من قبل في 29 مباراة فاز الزمالك في 18 وخسر في 7 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين، وكان آخر فوز حققه الحرس على الزمالك كان عام2014 بالجولة الخامسة من الدوري إذ خسر الزمالك وقتها بهدفين دون رد.

لاعبو الزمالك سجلوا 42 هدفا في شباك حرس الحدود فيما استقبلت شباك الأبيض 27 هدفا فقط، ويعتبر هداف تاريخ مواجهات الفريقين هو مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف.

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، للحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، عمرو عايد حكماً رابعاً .