مواجهة نارية بين القادسية والكويت في الدوري

وصفت وسائل الإعلام المحليةِ مواجهة القادسية والكويت بالنهائي المبكر وأنها هي من ستحدد بطل الدوري الكويتي بنسبة كبيرة كوناه تجمع المتصدر والوصيف.

ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 26 نقطة فيما يقع الكويت ثانيا بثلاث وعشرين نقطة.

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ويسود الإحباط بين ‫جماهير الأصفر بعد التعادلِ مع نادي الساحل في الجولة الماضية وهي ترفض أي تعثرات جديدة من أجلِ مواصلة المشوار نحو اللقب الغائب منذ 3 أعوام.

ولدى الكويت، بطل الدوري في آخر 3 مواسم، مواجهتين مؤجلتين وهو يتسلح بعودة العاجي جمعة سعيد إلى خط الهجوم بعد الإصابة، كما يسعى إلى مسحِ الصورة السيئة التي ظهر عليها في ملحق دوري أبطال آسيا.

وستشهد المواجهة قبل انطلاقتها حدثا لم تشهده الملاعب الكويتية عندما يرعى خالد الغانم، رئيس نادي الكويت حفل اعتزال سعود المجمد لاعب القادسية النادي المنافس للكويت.