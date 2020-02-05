شكرا لقرائتكم إيغالو: وافقت على خفض راتبي من أجل يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المهاجم النيجيري المخضرم أوديون إيغالو إنه وافق على خفض راتبه لتحقيق حلم الانضمام لنادي طفولته مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظفر يونايتد بخدمات إيغالو قبل غلق باب الانتقالات في 31 يناير حيث تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما معارا من شنغهاي شينهوا بعد اخفاقه في التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند.

وسجل إيغالو 16 هدفا في 35 مباراة مع نيجيريا قبل اعتزاله دوليا عقب حصوله على الحذاء الذهبي في كأس أمم أفريقيا 2019 وسبق له اللعب مع واتفورد قبل الانتقال إلى الصين لكنه قال إن الانضمام إلى يونايتد حلم تحول إلى حقيقة.

Advertisements

وأبلغ موقع يونايتد "كان انتقالا دراميا. اتصل بي وكيل أعمالي قبلها بيوم وقال إن يونايتد وبعض الأندية الأخرى أبدت رغبتها في التعاقد معي. قلت له ركز على يونايتد لو كان الأمر ممكنا. في الساعة 11 مساء في شنغهاي اتصل بي وكيل أعمالي قائلا إن يونايتد يرغب في ابرام التعاقد.. لم أنم ليلتها. تعين التوقيع على أوراق كثيرة والتفاوض. في الوقت ذاته كانت أندية أخرى تتصل بي وترغب في التعاقد معي لكني أبلغت وكيل أعمالي برغبتي في الانتقال إلى يونايتد.

وأضاف إيغالو إنه يشجع يونايتد منذ طفولته وأن أمه بكت حين علمت بانتقاله إلى العملاق الانجليزي.

وتابع "اتصلت بوالدتي. بكت من الفرحة. قالت لي لقد حققت حلمك أخيرا وأنا سعيدة من أجلك. السعادة لا تسعني بهذا التعاقد، قال لي يتعين عليك الموافقة على خفض راتبك للانتقال إلى يونايتد. أجبته بأن هذا الأمر لا يهمني وان كل ما أرغب فيه هو الانضمام ليونايتد".

ويحتل يونايتد المركز السابع متأخرا بست نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.