برشلونة الإسباني يكشف عن إصابة لاعبه عثمان ديمبلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، عن إصابة لاعبه عثمان ديمبلي بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن.

وقال النادي الكتالوني، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها عثمان ديمبلي أكدت إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، وسيتم تحديد العلاج الذي سيخضع له اللاعب، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وانسحب اللاعب من تدريبات البلوغرانا، الاثنين، بسبب شعوره بآلام عضلية مما أجبره على مغادرة الحصة التدريبية وسط شكوك كيكي سيتيان، المدير الفني لفريق برشلونة، وزملائه من لاعبي البارسا حول قدرة ديمبلي على اللحاق بمباراة أتلتيك بلباو المقبلة، قبل أن يعلن الفريق أن الموسم قد انتهى بنسبة كبيرة بالنسبة للاعب.