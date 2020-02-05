مواجهات نارية للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.." المارد الأحمر وصن داونز والزمالك والترجي"

أسفرت قرعة دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الأربعاء، عن مواجهة نارية بالنسبة للفرق المصرية منها الأهلى والزمالك.

حيث وقع فريق الأهلى المصري في مواجهة فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا كما أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الزمالك مع نظيره الترجى التونسى حامل اللقب.

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وتقام مواجهة الذهاب فى القاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما يقام لقاء الإياب فى جنوب أفريقيا أحد يومى 6 أو 7 مارس.

ويتواجد فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلي وصن داونز والترجى، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء.

وتتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجى والنجم في التصنيف الأول وبالتالى لن يلتقيا فى الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلى والزمالك في التصنيف الثانى والوداد والرجاء فى الثانى أيضًا.