أسفرت قرعة دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الأربعاء، عن مواجهة نارية بالنسبة للفرق المصرية منها الأهلى والزمالك.
حيث وقع فريق الأهلى المصري في مواجهة فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا كما أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الزمالك مع نظيره الترجى التونسى حامل اللقب.
وتقام مواجهة الذهاب فى القاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما يقام لقاء الإياب فى جنوب أفريقيا أحد يومى 6 أو 7 مارس.
ويتواجد فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلي وصن داونز والترجى، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء.
وتتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجى والنجم في التصنيف الأول وبالتالى لن يلتقيا فى الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلى والزمالك في التصنيف الثانى والوداد والرجاء فى الثانى أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات نارية للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.." المارد الأحمر وصن داونز والزمالك والترجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.