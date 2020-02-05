تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز بدور الـ 8 بالكونفيدرالية الإفريقية

أسفرت القرعة الخاصة بدور الـ8 من النسخة الحالية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي يشارك فيها الثنائي المصري، فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي، عن مواجهات من العيار الثقيل.

وجاءت مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة كالتالي:

إنييمبا النيجيري أمام حوريا كوناكري الغيني.

المصري أمام نهضة البركان.

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النصر الليبي في مواجهة حسنية أغادير.

زاناكو في مواجهة بيراميدز.

وكان فريقا بيراميدز والمصري قد نجحا في التأهل للدور ربع النهائي، وذلك عقب احتلال بيراميدز صدارة المجموعة الأولى من البطولة، فيما احتل المصري وصافة تلك المجموعة من البطولة.

وفي حال تأهل بيراميدز إلى الدور نصف النهائي سوف يخوض الفريق ذهاب الدور نصف النهائي على ملعبه فيما سيخوض الفريق الإياب خارج أرضه ونفس الحال أيضًا للنادي المصري البورسعيدي.