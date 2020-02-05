’’شوال بارك.. وتافه بفاتورة‘‘.. خناقة حادة بين تركي آل الشيخ وهيثم فاروق

كتب: ضياء السقا

نشبت مشادة حادة بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، وهيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، ومحلل قنوات بي إن سبورتس القطرية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في البداية كتب هيثم فاروق تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، يسخر من خلالها من تركي الشيخ، قائلا: "الدنيا تلاهي وملاهي وخير الملاهي شوال بارك".

من جانبه، رد آل الشيخ على هذه التغريدة، قائلاً: "شيء مش مستغرب من تافه شغال في قنوات الحقيرة، بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجه تانية، عمومًا مبروك.. رديت عليك".

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ثم عاد نجم الزمالك السابق، للرد على آل الشيخ، قائلا: "بلدي ونادي الزمالك أغلى عندي من أي شيء، وأتشرف بعملي في قنوات بي إن سبورتس، مبروك.. رديت عليك، والتفاهة ليها ناسها".

وعاد من جديد آل الشيخ عاد ليرد قائلا: "يا تافه أنت بسعر، يعني بفاتورة، ومفيش حاجة تتقارن بالوطن يا تافه، لا نادي ولا غيره! وأكيد شخصية زيك تتشرف تعمل في مكان رخيص زيه".