الأهلي يؤكد جاهزية أحمد فتحي وأجاي للمشاركة بلقاء بيراميدز

يستعد النادي الأهلى لمواجهة نظيره فريق بيراميدز باللقاء المقرر غدا الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، على ملعب الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

حيث أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن جاهزية الثنائي أحمد فتحى وجونيور أجايى للمشاركة بتدريبات الفريق الجماعية، وكذلك المشاركة غدا بمباراة بيراميدز، حيث شاركا في مران اليوم بشكل طبيعي حيث لم يعاني خلال التدريب من أي آلام الكاحل التي أبعدته عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، كما تعافي النيجيرى جونيور أجايى تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان.