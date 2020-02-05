شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طارق العشرى يرفض مغادرة الملعب بعد طرده فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم محمد يوسف البطاقة الحمراء لطارق العضرى المدير الفنى لفري5ق حرس الحدود قبل انطلاق الشوط الثانى من مواجهة الزمالك فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ورفض طارق العشرى الامتثال للقرار وتمسك بتواجده على الدكة الفنية، وتدخل البعض لإقناعه بمغادرة أرض الملعب، وامتثل للقرار فى النهاية بعد أن تعطلت صافرة انطلاق الشوط الثانى عدة دقائق.

وأحرز محمود علاء مدافع الزمالك هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، ثم أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثانى للفارس الأبيض في الدقيقة 26.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما وإسلام جابر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

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وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من:

احمد السعدني في حراسة المرمي.

امامه الرباعي عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومارسيلو.

في الوسط فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة ومصطفي جمال.

ومهاجم وحيد توني.

ويخوض الزمالك مواجهة حرس الحدود، محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

على الجانب الآخر يبحث حرس الحدود تحت قيادة طارق العشرى عن تصحيح المسار مجددا بعد الخسارة المفاجأة التى نالها الفريق على ملعبه فى الجولة الأخيرة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل طارق العشرى المدير الفنى للفريق يقوم بالتشديد على اللاعبين بإنه لن يوجد مكانا للمقصرين بالتشكيلة الأساسية فى ظل حالة التراخى التى ظهرت على البعض بعدما احتلوا مراكز متقدمًا فى جدول الدورى وهو ما جعلهم يخوضون المباريات بارتياحية شديدة أدت فى النهاية للخسارة من أبناء الجنوب.

يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.