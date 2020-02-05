شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وتقام مباراة الذهاب في مصر أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما لقاء الإياب بجنوب إفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.
وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال وصافة مجموعته برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي صاحب الـ 12 نقطة.
كما أسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز للفائز من لقاء الوداد المغربي أمام النجم الساحلي التونسي .
وفي حال تأهل الأهلي يلعب مباراة الإياب في نصف النهائي على ملعبه في مصر.
وتغلب الأهلي في الدور التمهيدي على فريق اطلع بره السوداني بنتيجة 4-0 ذهابا و9-0 في مباراة الإياب، وفي الدور الأول فاز علي كانو سبورت الغيني بنتيجة 2-0 ذهابا و4-0 في الإياب.
وحل الأهلي في المجموعة الثانية بثمن النهائي بجوار أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي، وتأهل بعد أن حسم التعادل مواجهته الأخيرة مع الهلال في السودان برصيد 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن النجم المتصدر والتفوق بنقطة على الهلال صاحب المركز الثالث.
وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.
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