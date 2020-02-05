شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي التونسي.. الأبيض يتفوق تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقامة بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، عن وقوع الزمالك فى مواجهة الترجى بدور الثمانية، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على أرض أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وتواجد فى القرعة 4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي، ويرصد التقرير التالي تاريخ مواجهات الزمالك والترجي :

Advertisements

تواجه الزمالك مع الترجى 6 مرات فى بطولات أفريقيا، حقق خلالها تفوقا نسبيا، حيث حقق الأبيض الفوز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، وأحرز الأبيض 6 أهداف فى شباك الترجى واستقبل مثلها.

وكانت آخر المواجهات فى دور المجموعات لنسخة عام 2005، حيث تعادلا ذهابا 1/1، أحرز لبطل تونس معين الشعبانى المدير الفنى الحالى للفريق، وسجل للأبيض محمد عبد الواحد، فيما فاز الزمالك إيابا 2 / 1، بهدفى جونيور وحازم إمام، بينما سجل للترجى فرانك أوليفيرا.