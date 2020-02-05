شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وصن داونز .. التاريخ يرجح كفة الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسفرت قرعة دور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهة النادي الأهلي لفريق صن داونز الجنوب أفريقيي ، حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة في جنوب أفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مارس.

نستعرض تاريخ مواجهات النادي الأهلي أمام صن داونز:

-تقابل الفريقين 6 مرات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

-حقق الأهلي الفوز 3 مرات بينما حقق صن داونز الفوز مرتين وانتهى لقاء واحد بالتعادل بين الفريقين.

Advertisements

-المواجهة الأولى بين الفريقين كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكانت المواجهة الثاني في لقاء الإياب وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثية نظيفة وحصد اللقب.

-آخر مواجهة بين الفريقين في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي بهدف نظيف، ولكن ودع البطولة وذلك بعد الخسارة في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة.

وتواجد فى القرعة 4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي. وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

يذكر أن فريق صن داونز قد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، في حين تواجد الأهلي في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.