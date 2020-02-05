شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: مواجهة زناكو الزامبي ليست سهلة.. وهدفنا الفوز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علّق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على وقوع فريق الكرة في مواجهة نادي زاناكو بطل زامبيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أنها ستكون مواجهة غاية في القوة خاصة وأن الفريق الزامبي يمتلك عناصرا قوية ذات خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا.

شدد سعيد على أن بيراميدز رغم مشاركته للمرة الأولى تاريخيا في كأس الكونفدرالية إلا أنه يدخل البطولة وعينه على التتويج باللقب القاري وتحقيق إنجاز فريد بفضل ما يمتلكه من نجوم وخبرات وإمكانيات هائلة.

مدير الكرة أضاف بأن بيراميدز كان جاهزا لمواجهة أي فريق من أنيمبا والنصر وزاناكو، ومواجهة بطل زامبيا لا تقل قوة وأهمية في ظل التطور الهائل في هذه الأندية الأفريقية، مع الوضع في الاعتبار صعوبة مواجهة تلك الأندية على ملعبها ووسط جماهيرها.

هاني سعيد شدد على أنه مع خوض الفريق المباراة الأولى في زامبيا يجب أن يتعامل اللاعبون والجهاز الفني ويستغلون خبراتهم من أجل العودة بنتيجة طيبة من الخارج تسهل من مهمة الفريق في مباراة الإياب في القاهرة، مع التأكيد على أنه في حال وصل بيراميدز لنصف النهائي سيكون في مواجهة صعبة كذلك مع المتأهل من أنيمبا وحوريا الغيني.

وحول شكل الإعداد لمواجهة بطل زامبيا أكد هاني سعيد أنه من الجيد أن هناك توقف للدوري من يوم ١١ فبراير الجاري عقب لقاء المقاولون العرب، ومن المنتظر خوض مباراة في كأس مصر، وإذا كانت هناك فترة كافية سيخوض الفريق مباراتين وديتين للتحضير لمواجهتي الذهاب والإياب يومي ١ و٨ مارس المقبل، ومن الجيد أن تكون هناك فترة كافية للإعداد ليلعب الفريق بشكل أكثر راحة وبدون ضغوط وإجهاد.

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اختتم سعيد تصريحاته مؤكدا أن اللاعبين هدفهم تحقيق الكأس ليكون أول إنجاز وبطولة في تاريخ النادي مسجلا باسمهم بأحرف من نور.