شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن مواجهة صن داونز : "مستعدون لاستكمال التحدي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت صفحة النادي الاهلي عن مواجهة صن داونز الجنوب الأفريقي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ، عقب انتهاء القرعة التي أقيمت مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة .

وقالت صفحة النادي الاهلي علي الفيس بوك ، "مستعدون لاستكمال التحدي فريقنا يواجه صن داونز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا!؟".



صفحة الاهلي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.