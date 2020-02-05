شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه صن دوانز فى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقامة بأحد فنادق الجيزة المطلة على الأهرامات، عن مواجهة الأهلي لفريق صن دوانز فى دور الثمانية، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وتواجد فى القرعة 4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

وستتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجي والنجم في التصنيف الأول وبالتالي لن يلتقيا في الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني والوداد والرجاء في الثاني أيضًا.

الأكثر حصدا للنقاط: مازيمبي وصن داونز

يتعبر فريق مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة الأولى هو الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين كل الفريق المتأهلين لربع النهائي بعدما نجح فى اقتناص 14 نقطة من 6 مباريات، وهو نفس الرصيد الذى جمعه فريق صن داونز الجنوب افريقي.

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الأكثر تسجيلا للأهداف: مازيمبي

أيضا يتصدر مازيمبي قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 11 هدفا بفارق هدف وحيد عن الوداد المغربي الذى أحرز 10 أهداف.

الأقوى دفاعا: 3 فرق

أما الفرق الأقوى دفاعيا فى مرحلة دور المجموعات والأقل استقبالا للأهداف هم 3 فرق، الترجي والنجم الساحلي التونسيان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 3 أهداف.