شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على حرس الحدود بثنائية "علاء وزيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر لقاء الزمالك وحرس الحدود في المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ويتقدم الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 والمغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 26.

ودخل الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر في خط الوسط، أشرف بن شرقى في خط الهجوم"، فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود كلاً من:" محمد عواد، محمد حسن، محمد عبد الغني، عمر السعيد، مصطفى فتحى، محمد عنتر، عبد الله جمعة".

بينما دخل حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من:" أحمد السعدني في حراسة المرمى، عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو في خط الدفاع، مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة في خط الوسط، أنطونى لوكاسا توني في خط الهجوم"، يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:"سامح على، محمد عبد الفتاح تاحا، أيوب بن مشارك، إبراهيم كونيه، يوسف بيبو، تونى جوميز، أحمد شرويدة".

بدأ حرس الحدود، المباراة، مهاجماً الزمالك في محاولة للمباغتة وحصل لاعبو الحدود على ركلة ركنية أولى في الدقيقة 2 ولكن نفذها مصطفى جمال إلى خارج حدود الملعب ونجح الزمالك في استعادة السيطرة سريعاً على أحداث المباراة من خلال وسط ملعبه في محاولة للهجوم عن طريق انطلاقات المغربى محمد أوناجم في الجبهة اليمنى وسط محاولات متبادلة بعد ذلك بين الفريقان وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 9 بداعى دفع المغربى أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء من جانب عبد الله جمعة عواض لاعب حرس الحدود ليتقدم محمود علاء لتنفيذ الكرة وسددها في شباك السعدنى حارس الحدود ليسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 10 ثم تقدم لاعبو حرس الحدود للهجوم في محاولة لإدراك التعادل دون جدوى.

فى الدقيقة 25، حرم القائم، جريندو من تسجيل هدف رائع لحرس الحدود ووسط ضياع التعادل رد الزمالك بهجمة منظمة سريعة مع تحرك زيزو الذى مرر إلى بن شرقى داخل منطقة الجزاء ليحول الكرة عرضية على رأس زيزو الذى حولها فى شباك حرس الحدود لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه وسط استمرار تحركات بن شرقى لزيادة التقدم.