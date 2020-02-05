شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح محمود علاء مدافع الزمالك في حفر أسمه من ذهب في تاريخ القلعة البيضاء ، بعد ما أصبح الهداف التاريخي لمدافعي الأبيض عبر التاريخ في بطولة الدوري العام ، عقب تسجيل هدف في مرمي حرس الحدود بالمباراة المقامة حالياً علي استاد القاهرة ضمن المنافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري .

ووصل محمود علاء إلي الهدف 23 ليتفوق علي أشرف قاسم نجم دفاع الزمالك السابق، والذي سجل 22 هدف مع القلعة البيضاء في بطولة الدوري العام .

وجاء ترتيب الهدافين لمدافعي الزمالك كالتالي ..

1- محمود علاء 23

2-أشرف قاسم 22

3-فتح الله و طارق السيد 21

4-احمد رمزي 18

5-ابراهيم يوسف و نبيل محمود 15

6-مدحت عبدالهادي 14

7- حسام عبدالمنعم - وائل القباني 11

ويخوض الزمالك مواجهة حرس الحدود، محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا. يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما وإسلام جابر. خط الهجوم: أشرف بن شرقى. وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من: احمد السعدني في حراسة المرمي. امامه الرباعي عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومارسيلو. في الوسط فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة ومصطفي جمال. ومهاجم وحيد توني.