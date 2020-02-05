شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: الأهلي ليس له علاقة بأزمة المستحقات.. والمارد الأحمر قدوة لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي بيراميدز بيانا، حول أزمة إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي في الأسبوع السادس عشر، والمقررة في تمام السابعة والنصف مساء الخميس.

وأوضح البيان أنه في حالة عدم حل أزمة المستحقات، سيقوم نادي بيراميدز بإهداء المباراة للتليفزيون المصري، وقناة النادي الأهلي، لإذاعتها من أجل الجماهير، مشددًا على أن النادي الأهلي لا علاقة له بالأزمة.

وجاء نص بيان بيراميدز كالتالي:

يؤكد نادي بيراميدز اعتزازه الكامل بالنادي الأهلي وإدارته وجماهيره العظيمة، وكل الأندية المصرية وإداراتها وجماهيرها، ويشدد على أن الأهلي يعد قدوة لنا، وأن مكانته التاريخية محفوظة ولا يمكن المساس بها يوما، ولا يمكن لأحد المزايدة عليها بأي حال من الأحوال، وتوضح إدارة بيراميدز أن الخلاف في وجهات النظر بينها وبين شركة بريزنتيشن سبورت، وأن الأهلي وجماهيره ليست لهم علاقة من قريب أو بعيد بشأن قرار عدم إذاعة مباراة الخميس.

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بل بالعكس فإنه في حال عدم وصول النادي لإتفاق مالي مع شركة بريزنتيشن، فإن بيراميدز سيهدي المباراة مجانا للتليفزيون المصري لإذاعة اللقاء أرضيا، كما يهديها لإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة النادي، في بادرة خير ومودة للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة.

أما فيما تعرض له بيان الشركة من التساؤل عن مرور ١٦ أسبوعا من الدوري لم يطالب فيها النادي بحقوقه، فإن إدارة الشركة قد تعمدت إغفال ما ذكرناه من تعاملنا من واقع مسئوليتنا الوطنية تجاه كرة القدم المصرية وكافة عشاقها ومتابعيها، وأننا تعاملنا بحسن نية مع الشركة لحين إتمام توقيع العقود، وهو ما لم تقابله الشركة بالمثل.

وتشدد إدارة النادي على أنها ترحب بإتمام التعاقد مع شركة بريزنتيشن سبورت، التي تزال أمامها فرصة حتى موعد مباراة الأهلي، إذا كانت لدى الشركة الرغبة الجادة في توقيع العقود والتوصل لإتفاق مرضي للجانبين، على أسس تعاقدية وتفاوضية سليمة تولي النظر لرغبة وتقييم النادي «صاحب المنتج» الذي لديه الحق الأصيل في تحديد قيمة ومدة التعاقد التي يراها مناسبة من وجهة نظره لتحقيق رؤيته وأهدافه المستقبلية، ولا تلزمنا وفقط بالطرح المقدم من الشركة سواء في القيمة التي لا تناسب النادي أو العقد طويل الأمد مع بريزنتيشن لمدة ٤ سنوات، وإلا يتم حرماننا من حقوقنا والحصول على مقابل مادي مناسب نظيرها.

وتشدد إدارة النادي على ضرورة احترام الاستثمار الكبير والمجهود الضخم المبذول من كافة أفراد المنظومة الإدارية بالنادي لصالح كرة القدم المصرية، وأنه من غير المنطقي أن يفرض علينا عروضا تقلل من احترام النادي وتضعه في قيمة أقل مما يفترض وضعه فيها، بل وأقل من معظم الأندية المشاركة بالدوري المصري.

وتؤكد إدارة النادي أنها ليست في مجال للدخول في مشاحنات مع أحد، بل إنها تكن كل الاحترام والمعزة لكل الأطراف بما فيها شركة بريزنتيشن ومسئوليها، وأنها لا تسعى لشيء إلا للبحث عن حقوق النادي المشروعة، وتشدد إدارة نادي بيراميدز أنها ستعمل دائما على أن تبقى داعما لكرة القدم المصرية، بغض النظر عن الأمور المادية.