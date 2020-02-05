شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي الكونفيدرالية: بيراميدز في مواجهة زاناكو والمصري مع نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت مساء اليوم سحب قرعة دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المباراة الأولى: زاناكو الزامبي + بيراميدز

المباراة الثانية: حسنية أغادير+ النصر الليبي

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المباراة الثالثة: المصري + نهضة بركان

المباراة الرابعة: إنيمبا + حوريا كونكاري

على أن يلعب الفريق الأول مباراة الذهاب على ملعبه.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة في نصف نهائى البطولة، ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.