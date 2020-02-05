شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يقود هجوم الزمالك أمام حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه أمام حرس الحدود في المباراة التي ستجمع بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز. ويتواجه الزمالك وحرس الحدود اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة المحلية. وكان كارتيرون قد دفع في المباراة السابقة أمام أول أغسطس باللاعبين البدلاء، في حين اعتمد في لقاء اليوم على التشكيل الأساسي. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري Advertisements حراسة المرمي: محمد أبوجبل. خط الدفاع: محمود علاء والونش ومحمد عبدالشافي وحازم إمام. خط الوسط: طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر. خط الهجوم: أشرف بن شرقي. يذكر أن الزمالك يحل في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يقبع حرس الحدود في المرتبة العاشرة برصيد 18 نقطة.

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